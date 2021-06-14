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futebol

Ramon Menezes não esconde frustração por empate em casa

Treinador sonhava com um triunfo no Barradão, mas a sua equipe não passou pelo Operário-PR...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 14:27

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:27

Crédito: Pietro Carpi / EC Vitória / Divulgação
Após a classificação para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana, o Vitória sonhou com um embalo na Série B, mas a equipe ficou no empate sem gols diante do Operário-PR.
Chateado com o placar, o técnico Ramon Menezes não escondeu a frustração e lamentou a atuação abaixo da sua equipe.
‘Empatar em casa, que todo mundo saiba que fiquei muito chateado. O torcedor, lógico, quer, dentro de casa, ver seu time jogar da melhor maneira possível e vencer os jogos. Mas eu falei um pouco qual foi nossa dificuldade. No começo do jogo, nós conseguimos pressionar o adversário, principalmente na saída de bola, roubamos algumas bolas ali. Tivemos as primeiras chances. Mas, do outro lado, também tem um grande adversário, o Operário-PR é um bom time e dificultou nossas ações, começou a jogar a gente para trás’, afirmou na coletiva.
Na 14ª colocação da Série B, o Vitória retorna aos gramados no meio de semana, quando mede forças com o Remo, fora de casa

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