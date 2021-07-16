Ramon Menezes critica protesto da torcida do Vitória

‘A gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a tudo isso, até mesmo o que acontece no futebol brasileiro, porque vai chegar um ponto que pode acontecer algo muito mais grave. Eu acho que a manifestação é válida quando tem jogo no estádio; o torcedor tem o direito de cobrar e pressionar. Agora, uma manifestação como aquela, você agredir com palavras e qualquer tipo de agressão, eu sou completamente contra. O torcedor sabe do carinho e respeito que tenho por ele e por esse clube. Todos nós somos funcionários do clube e estamos trabalhando para melhorar. A gente sabe do momento que o clube se encontra, do momento que encontramos na competição. Eu tenho um mês no comando da equipe. Estou sentindo que, mesmo sem os resultados, estamos evoluindo em campo’, afirmou.