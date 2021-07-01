Ramon Menezes apresenta desempenho abaixo do esperado no Vitória

Crédito: Raul Pereira

Contratado após a saída de Rodrigo Chagas, Ramon Menezes ainda não conseguiu embalar no comando do Vitória.

Na noite da última quarta-feira, o treinador fez o seu sétimo jogo no Leão e apresenta um desempenho preocupante com dois triunfos, dois empates e três derrotas.

Vale lembrar que um dos jogos que Ramon venceu foi pela Copa do Brasil, ou seja, na Série B o treinador apresenta um retrospecto de uma vitória em seis partidas.

Com o cenário preocupante no jogo apresentado e falta de resultado positivo, o Vitória aparece na zona de rebaixamento, com 6 pontos e na 18ª colocação.