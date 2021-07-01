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futebol

Ramon Menezes apresenta desempenho abaixo do esperado no Vitória

Em sete partidas no comando do Leão, o treinador venceu apenas duas, sendo uma só na Série B...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 10:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 10:46
Crédito: Raul Pereira
Contratado após a saída de Rodrigo Chagas, Ramon Menezes ainda não conseguiu embalar no comando do Vitória.
Na noite da última quarta-feira, o treinador fez o seu sétimo jogo no Leão e apresenta um desempenho preocupante com dois triunfos, dois empates e três derrotas.
Vale lembrar que um dos jogos que Ramon venceu foi pela Copa do Brasil, ou seja, na Série B o treinador apresenta um retrospecto de uma vitória em seis partidas.
Com o cenário preocupante no jogo apresentado e falta de resultado positivo, o Vitória aparece na zona de rebaixamento, com 6 pontos e na 18ª colocação.
O próximo jogo do Leão no torneio nacional será no sábado, quando recebe o Goiás, no Barradão.

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