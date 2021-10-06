Ramon celebra início de trajetória com gols no Neftchi Baku: 'Me sinto à vontade'

O atacante Ramon vive um início de trajetória muito bom com a camisa do Neftchi Baku. Recém-chegado ao atual campeão da Liga do Azerbaijão, o atacante brasileiro soma dois gols em quatro jogos disputados na temporada de 2021/22. Com um tento a cada 83 minutos, o atleta de 30 anos avaliou a sua rápida ambientação ao país europeu.- Estou muito feliz aqui e até um pouco surpreendido com a rápida adaptação em um país diferente. Achei que seria mais difícil, mas aqui tem tradutor, jogadores sul-americanos e dois portugueses, além do preparador físico espanhol, e isso tudo me ajudou bastante. E no campo me sinto muito à vontade - disse Ramon.