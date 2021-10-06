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Ramon celebra início de trajetória com gols no Neftchi Baku: 'Me sinto à vontade'

Atacante brasileiro ex-Brasil de Pelotas, Juventude e Ponte Preta tem dois gols marcados pelo atual campeão da liga do Azerbaijão
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LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 14:18

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 14:18

Crédito: Divulgação / Neftchi Baku
O atacante Ramon vive um início de trajetória muito bom com a camisa do Neftchi Baku. Recém-chegado ao atual campeão da Liga do Azerbaijão, o atacante brasileiro soma dois gols em quatro jogos disputados na temporada de 2021/22. Com um tento a cada 83 minutos, o atleta de 30 anos avaliou a sua rápida ambientação ao país europeu.- Estou muito feliz aqui e até um pouco surpreendido com a rápida adaptação em um país diferente. Achei que seria mais difícil, mas aqui tem tradutor, jogadores sul-americanos e dois portugueses, além do preparador físico espanhol, e isso tudo me ajudou bastante. E no campo me sinto muito à vontade - disse Ramon.
O Neftchi Baku, de Ramon, está na vice-liderança do Campeonato do Azerbaijão com 13 pontos, após seis rodadas. A equipe do atacante volta a campo no próximo dia 17 diante do Sumqayit.
Ramon, por sua vez, está em seu segundo clube do futebol europeu. Antes, o jogador passou por times como Ponte Preta, Juventude e Brasil de Pelotas.
- Estou contente com o meu início aqui, com gols e ajudando o clube, e esperamos brigar pelo título que defendemos da Liga - falou.

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