Ramon celebra gol pelo Santo André e valoriza empate contra o Santos

Na rodada de abertura do Campeonato Paulista de 2021, Santo André e Santos empataram em 2 a 2 no último domingo (28) no Estádio do Canindé. Autor do segundo gol do Ramalhão, o atacante Ramon celebrou o seu retorno ao clube com bola na rede e o ponto conquistado diante do atual vice-campeão da Copa Libertadores.Atacante marcou o segundo tento no empate em 2 a 2 com o Santos (Divulgação/Santo André)>Classificação atualizada do Paulistão!- Estou muito feliz pelo gol. Só não foi completo a felicidade porque não saímos com a vitória, mas foi um ponto muito importante. Independente de ser uma equipe alternativa, a camisa é a mesma. Avalio como positiva nossa estreia na competição contra uma equipe do tamanho do Santos - disse.
Ramon disputa o Paulistão pela segunda vez consecutiva com a camisa do Santo André. Em 2020, o jogador marcou um gol em sete jogos. Agora, o atacante e seus companheiros de equipe se preparam para voltar a campo na próxima quinta-feira (4) diante da Ponte Preta, às 19h (de Brasília) no Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do estadual.
- Teremos outro jogo difícil, contra uma equipe tradicional do futebol brasileiro. Mas temos que ir à Campinas com o intuito de pontuar - projetou.