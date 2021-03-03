Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ramon celebra gol pelo Santo André e valoriza empate contra o Santos

Avante volta ao clube para a disputa do Paulistão depois de passar o segundo semestre da última temporada no Botafogo-PB
...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 10:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 10:21
Na rodada de abertura do Campeonato Paulista de 2021, Santo André e Santos empataram em 2 a 2 no último domingo (28) no Estádio do Canindé. Autor do segundo gol do Ramalhão, o atacante Ramon celebrou o seu retorno ao clube com bola na rede e o ponto conquistado diante do atual vice-campeão da Copa Libertadores.Atacante marcou o segundo tento no empate em 2 a 2 com o Santos (Divulgação/Santo André)>Classificação atualizada do Paulistão!- Estou muito feliz pelo gol. Só não foi completo a felicidade porque não saímos com a vitória, mas foi um ponto muito importante. Independente de ser uma equipe alternativa, a camisa é a mesma. Avalio como positiva nossa estreia na competição contra uma equipe do tamanho do Santos - disse.
Ramon disputa o Paulistão pela segunda vez consecutiva com a camisa do Santo André. Em 2020, o jogador marcou um gol em sete jogos. Agora, o atacante e seus companheiros de equipe se preparam para voltar a campo na próxima quinta-feira (4) diante da Ponte Preta, às 19h (de Brasília) no Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do estadual.
- Teremos outro jogo difícil, contra uma equipe tradicional do futebol brasileiro. Mas temos que ir à Campinas com o intuito de pontuar - projetou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados