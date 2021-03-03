Ramon celebra gol pelo Santo André e valoriza empate contra o Santos

Na rodada de abertura do Campeonato Paulista de 2021, Santo André e Santos empataram em 2 a 2 no último domingo (28) no Estádio do Canindé. Autor do segundo gol do Ramalhão, o atacante Ramon celebrou o seu retorno ao clube com bola na rede e o ponto conquistado diante do atual vice-campeão da Copa Libertadores.Atacante marcou o segundo tento no empate em 2 a 2 com o Santos (Divulgação/Santo André)>Classificação atualizada do Paulistão!- Estou muito feliz pelo gol. Só não foi completo a felicidade porque não saímos com a vitória, mas foi um ponto muito importante. Independente de ser uma equipe alternativa, a camisa é a mesma. Avalio como positiva nossa estreia na competição contra uma equipe do tamanho do Santos - disse.