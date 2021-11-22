Ramon assume a vice-artilharia de Neftchi Baku e celebra: 'Fico feliz por buscar o meu espaço'

Com três gols marcados em oito jogos, o atacante Ramon é um dos destaques do Neftchi Baku, atual campeão da Liga do Azerbaijão, na temporada de 2021/22. Com poucos meses de clube, o jogador brasileiro falou sobre a rápida adaptação no país da Europa. No último domingo, o camisa 91 voltou a balançar as redes, diante do Sabah, para assumir a vice-artilharia do clube na competição.- Eu vim com muito otimismo para as coisas encaminharem bem e darem certo, mas é lógico que estou muito feliz e surpreso por esse momento. Sei que não vim para titular absoluto e unanimidade, mas fico feliz por buscar o meu espaço e estar marcando os gols, mesmo em um momento não tão bom da equipe - disse Ramon.