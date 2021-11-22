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Ramon assume a vice-artilharia de Neftchi Baku e celebra: 'Fico feliz por buscar o meu espaço'

O jogador brasileiro do Neftchi Baku soma um total três gols em oito jogos disputados na Liga do Azerbaijão
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LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 19:56

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 19:56

Com três gols marcados em oito jogos, o atacante Ramon é um dos destaques do Neftchi Baku, atual campeão da Liga do Azerbaijão, na temporada de 2021/22. Com poucos meses de clube, o jogador brasileiro falou sobre a rápida adaptação no país da Europa. No último domingo, o camisa 91 voltou a balançar as redes, diante do Sabah, para assumir a vice-artilharia do clube na competição.- Eu vim com muito otimismo para as coisas encaminharem bem e darem certo, mas é lógico que estou muito feliz e surpreso por esse momento. Sei que não vim para titular absoluto e unanimidade, mas fico feliz por buscar o meu espaço e estar marcando os gols, mesmo em um momento não tão bom da equipe - disse Ramon.
Com 17 pontos, após 11 rodadas, o Neftchi Baku está na quarta colocação do Campeonato Azerbaijano. A equipe de Ramon volta a campo neste sábado (27) contra o Sabail FK. A nove pontos do líder Qarabağ, o atacante projetou a busca pelo topo da tabela de classificação.
- Quero marcar mais gols para o clube tirar os pontos de vantagem em relação a nós na tabela e quem sabe brigar pelo título - concluiu.
Crédito: RamonédestaquedoNeftchiBaku(Foto:Divulgação/NeftchiBaku

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