Ramiro vibra com atuação da equipe em vitória: 'Postura de Corinthians'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians venceu o Internacional por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. E muito dessa vitória vem da postura da equipe, que soube aproveitar bem as chances criada e não desistiu de nenhuma bola durante o jogo, marcando com bastante empenho o líder da competição.

O comportamento da equipe foi exaltado pelo meia Ramiro, considerado um dos melhores em campo. - Postura é o nome da partida de hoje. Postura de Corinthians. Alguns jogos não desempenhamos como queríamos. Hoje o time está de parabéns pela entrega e dedicação. Vitória do grupo, comissão técnica, diretoria e de todos do estafe que trabalham no dia a dia - afirmou o jogador em entrevista ao canal 'Premiere' logo após o fim da partida.

O camisa 28 ainda esteve envolvido em gol anulado pela arbitragem no segundo tempo. No lance, o juiz Paulo Roberto Alves Junior viu falta do jogador em Marcelo Lomba após disputa na área. Luan completou para o gol, antes da falta marcada. Ramiro comentou sobre o polêmico lance.