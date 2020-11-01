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futebol

Ramiro vibra com atuação da equipe em vitória: 'Postura de Corinthians'

Meia teve boa atuação no triunfo sobre o Internacional por 1 a 0, na Neo Química Arena. Resultado dá um respiro para o Timão na tabela de classificação do Brasileiro...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 21:36

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 21:36

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians venceu o Internacional por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. E muito dessa vitória vem da postura da equipe, que soube aproveitar bem as chances criada e não desistiu de nenhuma bola durante o jogo, marcando com bastante empenho o líder da competição.
O comportamento da equipe foi exaltado pelo meia Ramiro, considerado um dos melhores em campo. - Postura é o nome da partida de hoje. Postura de Corinthians. Alguns jogos não desempenhamos como queríamos. Hoje o time está de parabéns pela entrega e dedicação. Vitória do grupo, comissão técnica, diretoria e de todos do estafe que trabalham no dia a dia - afirmou o jogador em entrevista ao canal 'Premiere' logo após o fim da partida.
O camisa 28 ainda esteve envolvido em gol anulado pela arbitragem no segundo tempo. No lance, o juiz Paulo Roberto Alves Junior viu falta do jogador em Marcelo Lomba após disputa na área. Luan completou para o gol, antes da falta marcada. Ramiro comentou sobre o polêmico lance.
- Não foi falta nem minha nem dele. É choque de jogo. Não vi como terminou a jogada, acabei torcendo o tornozelo na jogada. É lance de contato. Ficamos felizes pela vitória - finalizou.

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