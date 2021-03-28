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futebol

Ramírez fala sobre rodízio no elenco do Internacional

Treinador mostrou que ninguém tem posição cativa no time titular do Colorado...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 23:46

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 23:46
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Líder do Campeonato Gaúcho, o Internacional empolga a sua torcida, que sonha com dias felizes e títulos, algo que não acontece desde a temporada 2016.
Em seu início de trabalho, o técnico Miguel Ángel Ramírez não esconde a empolgação e citou sobre o rodízio que faz dentro da equipe.
'Hoje alguns podem ser titulares e na próxima podem não estar no nível para isso e os companheiros precisam estar aptos. Não tenho crenças absolutas. Paciência. Todos têm que sentir que podem jogar. Nosso plantel precisa ser competitivo', pontuou em coletiva.
'Estamos dando minutos a todos para ter argumentos. Somando minutos e partidas, podemos ter argumentos mais sólidos para tomar decisões na montagem do grupo', acrescentou.
Após 7 rodadas do Gauchão, o Internacional aparece na ponta do torneio, com 16 pontos.

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