Ramírez fala sobre rodízio no elenco do Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Líder do Campeonato Gaúcho, o Internacional empolga a sua torcida, que sonha com dias felizes e títulos, algo que não acontece desde a temporada 2016.

Em seu início de trabalho, o técnico Miguel Ángel Ramírez não esconde a empolgação e citou sobre o rodízio que faz dentro da equipe.

'Hoje alguns podem ser titulares e na próxima podem não estar no nível para isso e os companheiros precisam estar aptos. Não tenho crenças absolutas. Paciência. Todos têm que sentir que podem jogar. Nosso plantel precisa ser competitivo', pontuou em coletiva.

'Estamos dando minutos a todos para ter argumentos. Somando minutos e partidas, podemos ter argumentos mais sólidos para tomar decisões na montagem do grupo', acrescentou.