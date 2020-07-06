Ramires estreia como titular no Basel e se empolga: ‘Jogo especial’

Crédito: Ramires espera ter sequência como titular no Basel (Divulgação/Basel

Após chegar no Basel no início da temporada, Ramires começa a conquistar o seu espaço na equipe suíça. Ambientado e adaptado ao futebol europeu, o meia brasileiro estreou entre os titulares no último domingo, em vitória por 2 a 0. Ele comemorou o fato e projetou uma sequência:

- Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de começar jogando essa partida. Eu venho buscando uma sequência desde que cheguei aqui, acabei tendo uma lesão que atrapalhou no início, mas agora me sinto bem, adaptado e pronto para mostrar meu futebol - disse Ramires, que analisou a vitória.

- Acho que foi um jogo bom, nos comportamos muito bem e dominamos durante a partida toda. Foi realmente um jogo muito especial para mim, espero que as coisas sigam assim.

Focado na disputa da Liga Europa, na qual está nas fases finais, o Basel ocupa a terceira colocação da Super Liga suíça. No entanto, Ramires ainda não “joga a toalha” na disputa pelo título nacional.