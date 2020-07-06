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Ramires estreia como titular no Basel e se empolga: ‘Jogo especial’

Meio-campista brasileiro fez seu primeiro jogo como titular pelo Basel e tem objetivo de conquistar título suíço, apesar da equipe estar em 3º lugar na tabela de classificação...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 16:42

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 16:42

Crédito: Ramires espera ter sequência como titular no Basel (Divulgação/Basel
Após chegar no Basel no início da temporada, Ramires começa a conquistar o seu espaço na equipe suíça. Ambientado e adaptado ao futebol europeu, o meia brasileiro estreou entre os titulares no último domingo, em vitória por 2 a 0. Ele comemorou o fato e projetou uma sequência:
- Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de começar jogando essa partida. Eu venho buscando uma sequência desde que cheguei aqui, acabei tendo uma lesão que atrapalhou no início, mas agora me sinto bem, adaptado e pronto para mostrar meu futebol - disse Ramires, que analisou a vitória.
- Acho que foi um jogo bom, nos comportamos muito bem e dominamos durante a partida toda. Foi realmente um jogo muito especial para mim, espero que as coisas sigam assim.
Focado na disputa da Liga Europa, na qual está nas fases finais, o Basel ocupa a terceira colocação da Super Liga suíça. No entanto, Ramires ainda não “joga a toalha” na disputa pelo título nacional.
- A gente acabou ficando um pouco pra trás quando nos concentramos na disputa da Liga Europa, mas estamos trabalhando para buscar todos os títulos que disputamos e seguiremos assim.

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