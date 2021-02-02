Ralph Hasenhuttl fala após derrota do Southampton por 9 a 0 para o Manchester United: 'É horrível'

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Nesta terça-feira, o Manchester United aplicou uma goleada histórica de 9 a 0 no Southampton em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Após a derrota, o treinador do Southampton, Ralph Hasenhuttl, falou à BBC Sport sobre o resultado.

Veja a tabela do Inglês- Percebemos logo que ia ser difícil quando ficamos com um jogador a menos após dois minutos de jogo, contra um adversário deste calibre. Parabéns ao Manchester United que conseguiu nos dar a volta e não pararam de marcar. Tentamos não sofrer gols no segundo tempo, mas com nove jogadores ficou muito fácil para o Manchester United - falou o treinador.

À BBC Sports, o comandante do Southampton falou mais sobre a derrota por 9 a 0.