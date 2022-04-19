Ralf Rangnick revela que United precisa se reformular: ‘Melhorar o elenco em todas as áreas’

O Manchester United se prepara para uma nova transição de treinador. Ao que tudo indica, Erik Ten Hag deve ser anunciado no cargo nas próximas semanas. Em entrevista ao canal ‘Sky Sports’, o atual comandante do clube, Ralf Rangnick, disse que o elenco precisa de uma reformulação. > Manchester United está interessado em destaque do Villarreal

- Não é suficiente trazer três ou quatro jogadores. Serão mais, tendo em conta quantos jogadores não estarão mais aqui (na próxima temporada) com os contratos acabando. Acho que além do goleiro, precisamos ter certeza que vamos melhorar o elenco em todas as áreas. Trazer jogadores que realmente ajudam o time a evoluir. E novamente: isso é sobre o perfil. Que tipo de jogadores precisamos para jogar o tipo de futebol que queremos jogar? - destacou o treinador.

Ralf Rangnick também falou sobre os rumores da chegada do próximo treinador ao clube. O alemão nega que isso tenha afetado o desempenho da equipe dentro de campo.

- Os jogadores têm que dar o melhor, não importa quem seja o técnico. Se for anunciado em uma, duas ou três semanas, não acho que isso afete a situação atual. Mas é claro que é importante saber quem será o treinador. Para iniciar o processo de contratações, encontrar os melhores jogadores possíveis, só faz sentido se você souber quem será o treinador e como ele quer conduzir - revelou.

O Manchester United ocupa a quinta colocação da Premier League, com 54 pontos. Nesta terça-feira, os Red Devils enfrentam o Liverpool, vice-líder da competição.