Ralf Rangnick é anunciado como técnico interino do Manchester United até o fim da temporada

Ralf Rangnick foi anunciado como técnico interino do Manchester United na manhã desta segunda-feira. O comandante alemão de 63 anos trabalhou na beira do gramado pela última vez em 2019, quando deixou o RB Leipzig e optou por atuar em outras funções no futebol.- Eu estou animado por assinar com o Manchester United e focado em ter uma temporada de sucesso com o clube. O elenco é muito talentoso e há um equilíbrio entre juventude e experiência. Todo meu esforço nos próximos seis meses serão para que os atletas possam alcançar seus potenciais máximos.