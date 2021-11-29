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Ralf Rangnick é anunciado como técnico interino do Manchester United até o fim da temporada

Após a demissão de Ole Solskjaer, comandante alemão é oficializado nos Red Devils, mas terá missão difícil para fazer a equipe brigar por títulos na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 09:09

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 09:09

Ralf Rangnick foi anunciado como técnico interino do Manchester United na manhã desta segunda-feira. O comandante alemão de 63 anos trabalhou na beira do gramado pela última vez em 2019, quando deixou o RB Leipzig e optou por atuar em outras funções no futebol.- Eu estou animado por assinar com o Manchester United e focado em ter uma temporada de sucesso com o clube. O elenco é muito talentoso e há um equilíbrio entre juventude e experiência. Todo meu esforço nos próximos seis meses serão para que os atletas possam alcançar seus potenciais máximos.
> Veja a tabela da Premier League
O ex-diretor esportivo do RB Leipzig e do Lokomotiv Moscou permanecerá com vínculo junto ao Manchester United após o trabalho como técnico interino. Ambas as partes acordaram que Rangnick terá um papel de consultor por dois anos.
O alemão deve estrear à frente dos Red Devils diante do Arsenal, no Old Trafford, nesta quinta-feira. Nos últimos jogos em que os Diabos Vermelhos foram comandados por Michael Carrick, a equipe conquintou uma vitória na Champions League e um empate diante do Chelsea pela Premier League.
Crédito: RalfRangnickéonovotreinadordoManchesterUnited(Foto:Divulgação/RBLeipzig

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