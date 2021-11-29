Ralf Rangnick é anunciado como técnico interino do Manchester United até o fim da temporada

Ralf Rangnick foi anunciado como técnico interino do Manchester United na manhã desta segunda-feira. O comandante alemão de 63 anos trabalhou na beira do gramado pela última vez em 2019, quando deixou o RB Leipzig e optou por atuar em outras funções no futebol.- Eu estou animado por assinar com o Manchester United e focado em ter uma temporada de sucesso com o clube. O elenco é muito talentoso e há um equilíbrio entre juventude e experiência. Todo meu esforço nos próximos seis meses serão para que os atletas possam alcançar seus potenciais máximos.
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O ex-diretor esportivo do RB Leipzig e do Lokomotiv Moscou permanecerá com vínculo junto ao Manchester United após o trabalho como técnico interino. Ambas as partes acordaram que Rangnick terá um papel de consultor por dois anos.
O alemão deve estrear à frente dos Red Devils diante do Arsenal, no Old Trafford, nesta quinta-feira. Nos últimos jogos em que os Diabos Vermelhos foram comandados por Michael Carrick, a equipe conquintou uma vitória na Champions League e um empate diante do Chelsea pela Premier League.