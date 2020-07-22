Ralf confia em reação do Avaí contra a Chapecoense

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí F.C.

Uma das novidades do Avaí durante a pandemia foi o volante Ralf. Sem espaço no Corinthians, ele chegou para tomar conta do meio-campo do Leão, mas não teve a estreia dos sonhos, já que o time da Ressacada foi derrotado pela Chape, em duelo válido pelas quartas de final do Catarinense.Sincero, o volante acredita que o Avaí tem totais condições de sair de campo com a classificação e confia no potencial do time.

‘A gente sabia da dificuldade que era esse clássico, esse jogo contra a Chapecoense. É uma decisão de 180 minutos. 90 minutos eles aproveitaram na casa deles. Agora a gente tem a chance de reverter. Da mesma forma que a gente foi lá e perdeu, a gente tem grande chance de chegar aqui no nosso estádio, nosso gramado, nossos domínios e ganhar. Claro que o jogo é difícil. Ainda mais tendo que reverter um placar de 2 x 0, mas a gente confia plenamente no grupo’, afirmou o meio-campista à CBN Diário, antes de completar: