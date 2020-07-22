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Ralf confia em reação do Avaí contra a Chapecoense

Volante do Leão acredita na força do elenco e no poder de reação nos momentos mais complicados...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 19:49
Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí F.C.
Uma das novidades do Avaí durante a pandemia foi o volante Ralf. Sem espaço no Corinthians, ele chegou para tomar conta do meio-campo do Leão, mas não teve a estreia dos sonhos, já que o time da Ressacada foi derrotado pela Chape, em duelo válido pelas quartas de final do Catarinense.Sincero, o volante acredita que o Avaí tem totais condições de sair de campo com a classificação e confia no potencial do time.
‘A gente sabia da dificuldade que era esse clássico, esse jogo contra a Chapecoense. É uma decisão de 180 minutos. 90 minutos eles aproveitaram na casa deles. Agora a gente tem a chance de reverter. Da mesma forma que a gente foi lá e perdeu, a gente tem grande chance de chegar aqui no nosso estádio, nosso gramado, nossos domínios e ganhar. Claro que o jogo é difícil. Ainda mais tendo que reverter um placar de 2 x 0, mas a gente confia plenamente no grupo’, afirmou o meio-campista à CBN Diário, antes de completar:
‘Dá pra reverter. Sendo bem sincero e bem profissional, dá sim. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que acreditar. E eu vim nessa ambição de acreditar. Eu já reverti placares mais adversos. A gente tem totais condições e qualidade. Só depende de nós’.

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