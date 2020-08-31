Rakitic está próximo de assinar contrato de três anos com Sevilla

O meio-campista Ivan Rakitic está próximo de acertar seu retorno para o Sevilla, de acordo com o jornal “Marca”. As negociações entre o clube de Andaluzia e o Barcelona avançaram nas últimas horas e o atleta croata está passando por exames médicos na Catalunha e deve assinar um contrato por três temporadas.Rakitic deve ser confirmado como o terceiro reforço do time campeão da Liga Europa e chega para ocupar o lugar deixado por Banega, que deixou a equipe para jogar na Arábia Saudita. Além do veterano, a equipe espanhola contratou Suso, do Milan, após classificação para a Liga dos Campeões e Óscar Rodríguez, do Real Madrid.