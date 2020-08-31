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Rakitic está próximo de assinar contrato de três anos com Sevilla

Negociação entre Sevilla e Barcelona avançou nas últimas horas e croata passa por exames médicos na Catalunha para ser confirmado como terceiro reforço da equipe na temporada...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 10:39

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 10:39
Crédito: AFP
O meio-campista Ivan Rakitic está próximo de acertar seu retorno para o Sevilla, de acordo com o jornal “Marca”. As negociações entre o clube de Andaluzia e o Barcelona avançaram nas últimas horas e o atleta croata está passando por exames médicos na Catalunha e deve assinar um contrato por três temporadas.Rakitic deve ser confirmado como o terceiro reforço do time campeão da Liga Europa e chega para ocupar o lugar deixado por Banega, que deixou a equipe para jogar na Arábia Saudita. Além do veterano, a equipe espanhola contratou Suso, do Milan, após classificação para a Liga dos Campeões e Óscar Rodríguez, do Real Madrid.
O croata saiu do Sevilla em 2014 e passou os últimos seis anos no Barcelona, mas recentemente esteve vinculado a uma possível saída. Com a chegada do técnico Ronald Koeman, as chances de permanência do meio-campista acabaram. Em sua primeira passagem pelo clube, Rakitic fez 149 jogos, marcou 32 gols e deu 41 assistências, além de ter vencido uma Liga Europa.

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