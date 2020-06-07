Rakitic está confiante em permanência no Barcelona

O meio-campista Rakitic está confiante de que vai ficar no Barcelona pela próxima temporada, revelou em entrevista ao portal croata “Tportal”. O nome do jogador esteve envolvido em diversas especulações nos últimos meses, mas o atleta tem contrato com os culés até 2021 e espera cumprir o acordo.

- Não preciso pensar em outras coisas. Me sinto bem e estou convencido de que continuarei em Barcelona por um tempo. Isso significa ainda ganhar muitos troféus pelo Barça.

O jogador está com a cabeça voltada para o retorno do Campeonato Espanhol em que os culés jogam contra o Mallorca a partir do próximo dia 13. O croata quer que o time esteja focado desde o reinício. para poder continuar disputando o título. O veterano de 32 anos também lamentou a ausência de público nos estádios.E MAIS:Union Berlin e Schalke 04 empatam e seguem sem vencer na BundesligaGoverno espanhol nega chance de torcida nos estádios nesta temporadaJuventus pode ir atrás de Aouar para repor possível saída de PjanicManchester United tenta contratação de Donny van de Beek, do Ajax E MAIS: