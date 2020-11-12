Rakitic elogia relação de Messi e Griezmann dentro do vestiário

Após Éric Olhats, ex-agente de Griezmann, dar polêmicas declarações sobre a relação do francês com Messi, foi a vez de Rakitic dar a sua versão. Em entrevista ao programa “El Pelotazo”, o croata afirmou que sempre enxergou uma amizade boa entre os dois companheiros no vestiário e que possuía uma boa relação com ambos.

- O que eu via no vestiário é que se davam muito bem. Eu me dei muito bem com Griezmann e Messi. O que há, eu não sei. Os dois tomam mate e passam muito tempo juntos no vestiário. Se os dois começam a marcar gols, não se falará mais. É a exigência das grandes equipes. São dois garotos espetaculares e não deve haver problema algum.Na última partida realizada pelo Barcelona, Messi fez linda jogada para Griezmann marcar o segundo gol culé contra o Betis. Na sequência, o craque argentino fez mais dois gols na vitória de 5 a 2 sobre o time de Pellegrini. Após a parada por conta da data Fifa, os blaugranas viajam para encarar o Atlético de Madrid, ex-equipe do camisa sete.