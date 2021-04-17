Rakitic defende Koundé por possível saída: 'Temos que entender o garoto'

- Isso é assim. Ninguém vai mudar. É o que identifica o Sevilla. Viu-se nesta temporada que, após muitos anos sem grandes mudanças, esse passo foi dado. Então você tem que pensar nos jovens. Um menino como o Koundé, na idade dele, se recebe uma oferta de um dos maiores clubes do mundo... É preciso entender o garoto e a situação dele. Não é mais entrar se você paga tanto, cláusula ou sei lá, mas você tem que entender a sua situação. O que confio ao máximo é que vamos voltar a ter uma equipa espetacular - disse ao "DJMariio"Na atual temporada, Koundé participou de 41 partidas com a camisa do Sevilla, marcou quatro gols e deu uma assistência.