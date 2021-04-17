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futebol

Rakitic defende Koundé por possível saída: 'Temos que entender o garoto'

Zagueiro do Sevilla tem sido especulado no Manchester United para a próxima temporada...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 10:26

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 10:26
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Ivan Rakitic saiu em defesa de Jules Koundé. O zagueiro francês é especulado no Manchester United para a próxima temporada e deve deixar o Sevilla após o término da época atual.
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- Isso é assim. Ninguém vai mudar. É o que identifica o Sevilla. Viu-se nesta temporada que, após muitos anos sem grandes mudanças, esse passo foi dado. Então você tem que pensar nos jovens. Um menino como o Koundé, na idade dele, se recebe uma oferta de um dos maiores clubes do mundo... É preciso entender o garoto e a situação dele. Não é mais entrar se você paga tanto, cláusula ou sei lá, mas você tem que entender a sua situação. O que confio ao máximo é que vamos voltar a ter uma equipa espetacular - disse ao "DJMariio"Na atual temporada, Koundé participou de 41 partidas com a camisa do Sevilla, marcou quatro gols e deu uma assistência.

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