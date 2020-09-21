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Rakitic anuncia aposentadoria da seleção da Croácia: 'Decisão mais difícil da carreira'

Aos 32 anos, meia ex-Barça diz ter sentido que esta era a hora correta de tomar a escolha. No total, foram 106 partidas com a camisa croata...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 14:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 14:50
Crédito: Rakitic foi titular da Croácia na Copa do Mundo de 2018 (STRINGER / AFP
A história do meia Ivan Rakitic na seleção croata é grande: foram 106 partidas e 15 gols com a camisa quadriculada. Nesta segunda (21), a trajetória teve seu fim. Aos 32 anos, o meia ex-Barcelona, que está atualmente no Sevilla, anunciou a aposentadoria da Croácia.Em comunicado, publicado pela conta da seleção da Croácia nas redes sociais, o meia afirmou que essa decisão foi a mais difícil da sua carreira, mas viu que este era o momento correto para tomá-la:
- Dizer adeus à seleção da Croácia é a decisão mais difícil da minha carreira, mas senti que esse era o momento em que eu deveria tomar essa decisão. Eu aproveitei todos os jogos que disputei pela minha pátria, e momentos inesquecíveis da Copa do Mundo permanecerão como algumas da minhas memórias favoritas na vida - disse, em um trecho da mensagem. Rakitic era titular da Croácia que fez história e chegou a final da Copa do Mundo de 2018, perdendo para a França por 4x2 na decisão. No torneio, fez um gol na vitória por 3x0 contra a Argentina, pela fase de grupos.

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