Rakitic anuncia aposentadoria da seleção da Croácia: 'Decisão mais difícil da carreira'

A história do meia Ivan Rakitic na seleção croata é grande: foram 106 partidas e 15 gols com a camisa quadriculada. Nesta segunda (21), a trajetória teve seu fim. Aos 32 anos, o meia ex-Barcelona, que está atualmente no Sevilla, anunciou a aposentadoria da Croácia.Em comunicado, publicado pela conta da seleção da Croácia nas redes sociais, o meia afirmou que essa decisão foi a mais difícil da sua carreira, mas viu que este era o momento correto para tomá-la:

- Dizer adeus à seleção da Croácia é a decisão mais difícil da minha carreira, mas senti que esse era o momento em que eu deveria tomar essa decisão. Eu aproveitei todos os jogos que disputei pela minha pátria, e momentos inesquecíveis da Copa do Mundo permanecerão como algumas da minhas memórias favoritas na vida - disse, em um trecho da mensagem. Rakitic era titular da Croácia que fez história e chegou a final da Copa do Mundo de 2018, perdendo para a França por 4x2 na decisão. No torneio, fez um gol na vitória por 3x0 contra a Argentina, pela fase de grupos.