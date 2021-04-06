Raio-X: veja os pontos fortes e fracos de Bayern de Munique e PSG para a Champions

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Nesta quarta-feira, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain se enfrentam pela partida de ida das quartas de final da Champions League. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), serve como reedição da última final da competição. O LANCE! traz um raio-x das duas equipes e como cada uma pode jogar.

Veja o mata-mata da Champions LeagueO QUE ESPERAR DO JOGOO Bayern de Munique, apesar de toda a sua capacidade coletiva vista no título da última Champions League, chega ao confronto sem o seu principal jogador. Para o lugar de Lewandowski, o escolhido deve ser o atacante Choupo-Moting, ex-PSG.

Apenas a mudança de centroavante para a partida de quarta-feira já altera a forma como o Bayern ataca. Antes essencial para as jogadas, Lewandowski agora é substituído por Choupo-Moting, que tem cinco gols e nenhuma assistência pelo clube alemão.

Apesar da ausência de seu principal jogador, o Bayern tem muitas opções para atacar, e não é dependente da presença de um camisa 9 de elite como Lewandowski.

Após bater na trave, o Paris Saint-Germain tenta, enfim, o seu primeiro título de Champions League, e eliminar o Bayern de Munique nas quartas de final seria um grande passo para a equipe francesa.

O Bayern pode explorar bem os lados do PSG, visto que Florenzi é dúvida para a partida, e Kehrer, zagueiro improvisado, pode jogar na lateral direita. A oportunidade é ótima para Davies e Gnabry forçarem corridas ofensivas e superioridade numérica, criando chances em cruzamento para dentro ou para a entrada da área.

O que deve ser feito é ter ao menos dois jogadores (cria-se vantagem numérica) pressionando Kimmich. A função seria do ponta-esquerdo e do jogador na função de 'camisa 10'. Ainda que seja dúvida para a partida, Verratti é o melhor para fazer a caça ao volante adversário, e teria auxílio de Neymar na ponta.

Quando a bola for perdida pelo Bayern, o PSG terá muito espaço para poder atacar, e isso se deve ao fato do alto volume de jogadores que o time alemão sobe para o ataque. Além disso, o treinador Hansi Flick é adepto da linha alta na defesa, e os franceses podem explorar a velocidade de seu ataque.

Com Davies no ataque pela esquerda e Alaba como um zagueiro avançado, pode existir muito espaço para Di María atacar na direita do PSG. Na esquerda francesa, Mbappé encontra velocidade para superar Boateng e Pavard, que não tem a mesma agilidade dos jogadores do lado esquerdo do Bayern.

Ainda assim, nada disso é possível sempre o 'trabalho sujo' de Herrera e Gueye para recuperar a bola e achar Neymar. O camisa 10 brasileiro é essencial para criar as chances que vão encontrar o ataque do PSG.

As opções do Bayern de Munique para parar este ataque veloz do PSG são simples: diminuir o volume de jogadores no ataque ou forçar a pressão na defesa do Paris Saint-Germain.

A primeira opção seria de trazer um volante de volta à defesa (provavelmente Kimmich, tendo em vista que Goretzka é importante para atacar a área adversária) e não avançar tanto os zagueiros e o lateral direito. A segunda alternativa não é uma garantia, mas pode ser um meio que teria resultados em algumas oportunidades. Na defesa do PSG, apenas Marquinhos é considerado um jogador com grande capacidade de trabalhar bastante com a bola, visto que já jogou como volante. Dessa forma, a pressão em Kehrer, Diallo, Kimpembe e no goleiro Navas forçaria chutões, que fariam o Bayern recuperar a posse.