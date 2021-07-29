Raimundo Wagner celebra dois anos no comando do Atlético-CE e espera concluir o contrato restante

No futebol brasileiro, o mercado de treinadores é muito agitado. Semanalmente são muitas as mudanças nas comissões técnicas de diversas equipes. Na contramão das mudanças está o Atlético Cearense, equipe que disputa a primeira divisão estadual e a série D do Campeonato brasileiro. Desde 2019, a equipe é comandada por Raimundo Wagner, também conhecido como Raimundinho. O treinador expressou toda a sua felicidade em poder passar tanto tempo em uma mesma equipe.- Me sinto muito feliz, apesar que estou em uma profissão muito difícil, muito cobrada, muito exigida, eu penso que hoje no futebol brasileiro você conseguir passar dois anos em uma equipe é algo que você tem que valorizar. É um trabalho que em dois anos está começando a dar frutos, apesar das dificuldades, estou muito feliz por conseguir esses resultados para o clube.

Um fato curioso nesse período, é que Raimundinho chegou a comandar outra equipe, o Iguatu, equipe do interior do Ceará. Porém, a ida dele foi por empréstimo, algo um tanto quanto inusitado para o mercado de treinadores. Após o período de empréstimo, Raimundinho retornou ao Atlético Cearense. Raimundo Wagner falou um pouco sobre o que faz o trabalho ser tão longevo.- Esse não é o primeiro clube que faço um trabalho tão extenso, teve também a equipe do Floresta. Mas tanto o nosso trabalho como o do clube, fez com que nós chegássemos a essas conquistas. Não tivemos títulos ainda, mas estamos tendo grandes resultados. No nosso primeiro ano, fomos vice-campeões da Taça Fares Lopes de 2019. Em 2020 fomos quinto colocado no geral do campeonato estadual e em 2021 fomos quarto colocado, disputando a semifinal com o Fortaleza que hoje é G4 no campeonato brasileiro.