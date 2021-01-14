Raí Ramos celebra assistência e vitória do Oeste contra o Cruzeiro

O Cruzeiro recebeu o Oeste pela 34º rodada da Série B na última quarta-feira (13) e foi surpreendido. Os visitantes levaram a melhor pelo placar de 1 a 0 no Independência.
Palmeiras e Santos na final! Veja 10 jogos históricos entre os clubes paulistas
Recém-chegado na equipe, Raí Ramos foi um dos responsáveis diretos pelo triunfo ao dar a assistência para o gol de Fábio. O jogador celebrou o momento.
- Fiquei muito feliz em poder participar do gol dando a assistência, ainda mais em um jogo contra um adversário que tem tradição muito grande. Foi um momento especial - disse.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIROCom o ótimo resultado, o Oeste chegou à terceira vitória nos últimos cinco jogos, a equipe vive momento melhor na competição.
O atleta, que chegou após defender o Londrina, comentou também o peso dos três pontos diante do Cruzeiro.
- Sentimento de gratidão a Deus! Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mais com muita humildade e dedicação conseguimos coletivamente superar um grande adversário. Então glória a Deus! - finalizou o atleta.
Na próxima rodada, o Oeste recebe o Confiança, no sábado (16) na Arena Barueri. No mesmo dia, a Raposa viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude.