Raí Ramos celebra assistência e vitória do Oeste contra o Cruzeiro

Crédito: Raí Ramos deu o passe para o gol de Fábio (Guilherme Drovas

O Cruzeiro recebeu o Oeste pela 34º rodada da Série B na última quarta-feira (13) e foi surpreendido. Os visitantes levaram a melhor pelo placar de 1 a 0 no Independência.

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Recém-chegado na equipe, Raí Ramos foi um dos responsáveis diretos pelo triunfo ao dar a assistência para o gol de Fábio. O jogador celebrou o momento.

- Fiquei muito feliz em poder participar do gol dando a assistência, ainda mais em um jogo contra um adversário que tem tradição muito grande. Foi um momento especial - disse.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIROCom o ótimo resultado, o Oeste chegou à terceira vitória nos últimos cinco jogos, a equipe vive momento melhor na competição.

O atleta, que chegou após defender o Londrina, comentou também o peso dos três pontos diante do Cruzeiro.

- Sentimento de gratidão a Deus! Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mais com muita humildade e dedicação conseguimos coletivamente superar um grande adversário. Então glória a Deus! - finalizou o atleta.