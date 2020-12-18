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Raí, Kaká e Zetti: Casares abre o jogo sobre ídolos no São Paulo em 2021

Em entrevista à 'Bandsports', presidente eleito do São Paulo revela os planos para as possíveis funções do trio na sua gestão. Mudanças devem acontecer nos próximos dias...

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 11:05

LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 11:05
Crédito: Montagem LANCE!
O presidente eleito do São Paulo, Julio Casares, comentou novamente sobre o futuro de Raí, hoje diretor de futebol do Tricolor. Ele ressaltou que fez o convite para o ex-meio-campista fazer parte da diretoria até o final do Brasileirão, em fevereiro. Depois desse período, Raí pode se tornar um embaixador do clube.
Deu o que falar! Veja 20 frases marcantes dos boleiros nos últimos dez anos​- Nós fizemos sim um convite nesta semana, e eu disse a ele que queremos contar com ele até o final do Campeonato Brasileiro. Depois ele vai ter um período justo de férias e quem sabe ser o nosso embaixador internacional, pela imagem que tem. Então o convite está feito, acredito que logo vamos formalizar tudo isso - afirmou Casares, em entrevista à 'Bandsports'.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROOutro ídolo que pode compor o sistema de gestão do São Paulo é Kaká. Casares afirmou que ele será membro de um centro de inteligência que será criado, uma das promessas da campanha do mandatário eleito. Porém, Casares disse que Kaká 'ainda está aprendendo' e será de grande ajuda o futuro.
- Quanto ao Kaká, nós vamos ter um grupo de inteligência com pessoas que têm uma visão de futebol (Comitê Avançado de Futebol). E eu não tenho dúvida que o Kaká vai nos ajudar de forma voluntária. Ele não vai ser remunerado a pedido dele, porque ele ainda está aprendendo. Então contamos com o Kaká sim. No tempo certo, vamos ter outras conversas, mas ele vai nos ajudar muito - afirmou o novo mandatário.
Para fechar a lista de ídolos que podem ajudar o São Paulo, Casares comentou sobre o goleiro Zetti. A ideia da nova gestão é criar uma escola de goleiros para os jovens da base. Vale ressaltar que Zetti é dono da 'Fechando o Gol', uma escola voltada aos treinamentos da posição.
- O Zetti é um nome para a gente implantar uma escola de goleiros na base de Cotia. Porque o goleiro é uma posição muito importante, diferente de todas as outras. Tem treinamentos, visão de jogo e postura diferentes, e nada como ter um cara com a experiência do Zetti para passar aos treinadores uma filosofia - finalizou Casares.
Há a expectativa de essas questões serem realizadas nos próximos dias. Raí deve dar a resposta de permanência no clube como diretor nesta sexta-feira.

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