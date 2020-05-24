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futebol

Raí, França, Denílson... Torcida do São Paulo relembra título estadual de 98

Depois de 22 anos, são-paulinos que viram e não viram aquela conquista, tiveram a chance de assistir a vitória sobre o Corinthians, no Morumbi, em reprise na Band, neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 20:13

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 20:13

Crédito: Arquivo/São Paulo
O período da quarentena tem proporcionado reprises de jogos históricos de clubes brasileiros na TV aberta. Neste domingo, na Band, a torcida do São Paulo teve a chance de rever ou de ver pela primeira vez a conquista do título paulista de 1998. E se deliciou ao assistir grandes performances de nomes como Raí, que retornava naquele jogo, de Denílson, que se despedia, e de França.
Após ser derrotado pelo Corinthians no primeiro jogo da decisão por 2 a 1, o Tricolor levantaria o troféu com dois resultados iguais por ter feito melhor campanha em fase anterior do campeonato, ou seja, precisaria de uma vitória simples. E para isso contou com um reforço de peso, que chegou justamente para aquela partida: Raí, que voltava ao clube após cinco temporadas no PSG.E MAIS:Ex-São Paulo vendeu medalha do Mundial de Clubes por vício: 'Torrei quase tudo na cocaína'No ano do Tri Mundial, Ceni foi o artilheiro do elenco pela primeira vezSão Paulo vende ingressos simbólicos e solidários para final do MundialDe treinos a homenagem a Laudo Natel: confira a semana do São PauloPor onde andam os campeões mundiais pelo São Paulo em 2005E a participação do ídolo são-paulino foi crucial na conquista, já que foi dele, aos 30 minutos do primeiro tempo, o gol que abriu o placar da final e colocou o São Paulo com uma mão na taça no Morumbi. No segundo tempo, porém, o rival voltou a ter vantagem com um tento marcado por Didi. O empate daria o título aos corintianos comandados por Vanderlei Luxemburgo.
Foi aí que outros dois protagonistas da decisão entraram em ação e o torcedor mais novo do Tricolor pôde ver o quanto essas figuras jogavam bola: Denílson e França, que em tabela espetacular com Raí, saiu cara a cara com o goleiro Nei e marcou o segundo do São Paulo, colocando novamente o time em vantagem na decisão. Mas essa participação do atacante não pararia por ali.
Já na reta final do jogo, com o Corinthians praticamente entregue na partida, havia espaço para mais um gol. Denílson, que já estava vendido para o Bétis, da Espanha, e se despedia do Tricolor naquele dia, fez mais uma de suas jogadas individuais na linha de fundo e tocou para trás para França, sempre ele, marcar o segundo dele na partida e o terceiro são-paulino. Era o tento da festa.
Nas redes sociais do São Paulo, o clube publicou uma espécie de tempo real da decisão estadual de 1998, comemorando os gols e a celebração do titulo com o troféu sendo erguido pelas estrelas daquele duelo. Confira alguns dos posts:GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! França!
Aos 12/2T, com a facilidade incrível de sempre, França marcou o segundo gol após tabela com Raí! 2 a 1!
? @BandTV #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/pZmfUpLqMZ— São Paulo FC (de ?) (@SaoPauloFC) May 24, 2020 FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 3 X 1 CORINTHIANSLocal: Morumbi, em São Paulo (RS)Data-Hora: 10/5/1998 - 16hÁrbitro: Sidrack MarinhoGols: Raí, 30'/2ºT (1-0); Didi 5'/2ºT (1-1); França 12'/2ºT (2-1) e França 37'/2ºT (3-1)
SÃO PAULO​Rogério Ceni; Zé Carlos, Capitão, Márcio Santos (Bordon) e Serginho; Alexandre, Fabiano, Raí (Aristizábal) e Carlos Miguel (Gallo); França e Denílson.Técnico: Nelsinho Baptista
CORINTHIANS​Nei; Rodrigo (Didi), Cris, Gamarra e Silvinho; Romeu (Edílson), Vampeta, Souza (Marcelinho Paulista) e Rincón; Marcelinho Carioca e Mirandinha.Técnico: Vanderlei Luxemburgo E MAIS:

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