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Raí comenta sobre futuro de Diniz no São Paulo: 'A confiança é total'

Em entrevista coletiva, executivo de futebol do Tricolor reafirmou confiança no trabalho do treinador e disse confiar no título brasileiro do São Paulo, que perdeu a liderança...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 18:20

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 18:20

Crédito: Reprodução/Twitter São Paulo
O executivo de futebol do São Paulo, Raí, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feita, após a goleada sofrida para o Internacional por 5 a 1, no Morumbi, o que fez o Tricolor perder a liderança do Campeonato Brasileiro.
A principal questão que o dirigente respondeu foi sobre a permanência do técnico Fernando Diniz, que está sob pressão no cargo depois de eliminações seguidas e o desempenho irregular nessa primeira metade de janeiro. - Tanto na conversa depois do jogo e hoje de manhã, que a diretoria se reuniu com o Diniz, nem se tocou nesse assunto. A confiança é total, o foco é na recuperação, o que pode ser melhorado. Quando você tem uma queda de rendimento do nível que chegamos e tem a queda que teve, é difícil apontar uma razão apenas. A confiança é total - afirmou Raí.
O dirigente foi lembrado também sobre a demissão do uruguaio Diego Aguirre, em 2018, na reta final do Brasileirão. Na época, o Tricolor também disputava o título e acabou na quinta colocação, fora da zona de fase de grupos da Libertadores da América. Para o ex-camisa 10 do São Paulo, a situação de Aguirre pode ter sido um erro e serve como experiência na questão do momento de Fernando Diniz.
- Já assumi que pode ter sido um erro ali, são momentos diferentes, profissionais diferentes e já assumi que foi um erro. São situações diferentes e que a gente aprende. Tudo que o Diniz fez até, neste um ano e meio, faz com que a gente acredita na volta por cima - concluiu.
Vale lembrar que conforme apurado pelo LANCE!, uma reunião nesta quinta-feira pela manhã decidiu pela permanência de Diniz até o jogo contra o Coritiba, sábado, às 19h, no Morumbi. Um tropeço pode encurtar o caminho do treinador no CT da Barra Funda.

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