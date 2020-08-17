Raí cobra resultados e vê Tricolor com bom volume de jogo no Rio

Responsável pelo departamento de futebol profissional do São Paulo, Raí comentou a derrota deste domingo para o Vasco, por 2 a 1, e viu uma equipe em evolução. Na saída de São Januário, o diretor-executivo lamentou o resultado, mas exaltou o rendimento do time comandado por Fernando Diniz.

- O São Paulo vinha bem antes da pandemia, em uma crescente. Na volta, não conseguimos impôr o nosso jogo, recebemos um golpe duríssimo na eliminação contra o Mirassol e, agora no Campeonato Brasileiro, temos que transformar todo esse volume que teve hoje, que foi muito mais parecido com o que a gente tinha antes da pandemia, em resultado - afirmou o dirigente.Desde o retorno do futebol após a paralisação, o São Paulo entrou em campo em cinco oportunidades. Foram três derrotas (Red Bull Bragantino, Mirassol e Vasco) e duas vitórias (Guarani e Fortaleza). O time foi eliminado nas quartas de final do Paulistão, e agora briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil até o fim desta temporada.