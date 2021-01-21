Raí afasta chance de problemas internos no São Paulo

O executivo de futebol do São Paulo, Raí, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, após a goleada sofrida para o Internacional por 5 a 1, no Morumbi, o que fez o Tricolor perder a liderança do Campeonato Brasileiro.

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Questionado sobre se o São Paulo tem algum problema interno que atrapalha a equipe dentro de campo, Raí foi taxativo e afirmou que o trabalho no dia a dia vem acontecendo normalmente.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Nenhum problema fora do campo, inclusive a gente vê nos treinamentos todas as alternativas que ele treina. A gente sabe que o time atingiu a primeira colocação, passou a ser um time muito estudado, e o Diniz continua dando várias alternativas. É dentro de campo, trabalho no dia a dia, vídeos, porque às vezes não dá tempo. Temos um jogo no sábado, temos tudo para recuperar - afirmou Raí na entrevista. O dirigente foi lembrado também sobre o entrevero de Fernando Diniz com Tchê Tchê durante a derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, em Bragança Paulista. Segundo ele, essa já é uma questão superada.