Rafinha se torna, oficialmente, o novo reforço do Grêmio

Crédito: Lateral-direito passará pelo seu terceiro clube no Brasil (Divulgação/Grêmio

O que estava no âmbito somente do verbal tornou-se oficial na noite do último domingo (28) com o Grêmio fazendo o tão aguardado anúncio oficial da chegada do lateral-direito Rafinha, jogador que teve como último clube o Olympiakos-GRE.>Classificação atualizada do Campeonato GaúchoApesar de ter atuado na última temporada em solo europeu, a chegada do atleta de 35 anos de idade, além da larga experiência no Velho Continente pelos anos em Schalke 04, Genoa e, principalmente, Bayern de Munique tem suporte nas boas apresentações com o Flamengo em 2019.

Segundo publicou o portal 'Goal', os vencimentos mensais de Rafinha estão na casa dos R$ 400 mil mensais com o acréscimo de luvas que serão pagas até o fim do ano.