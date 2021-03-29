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futebol

Rafinha se torna, oficialmente, o novo reforço do Grêmio

Tricolor fez postagem confirmando acordo com o lateral-direito de 35 anos de idade que retorna ao Brasil após passagem vitoriosa em 2019 pelo Flamengo...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 00:02

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 00:02
Crédito: Lateral-direito passará pelo seu terceiro clube no Brasil (Divulgação/Grêmio
O que estava no âmbito somente do verbal tornou-se oficial na noite do último domingo (28) com o Grêmio fazendo o tão aguardado anúncio oficial da chegada do lateral-direito Rafinha, jogador que teve como último clube o Olympiakos-GRE.>Classificação atualizada do Campeonato GaúchoApesar de ter atuado na última temporada em solo europeu, a chegada do atleta de 35 anos de idade, além da larga experiência no Velho Continente pelos anos em Schalke 04, Genoa e, principalmente, Bayern de Munique tem suporte nas boas apresentações com o Flamengo em 2019.
Segundo publicou o portal 'Goal', os vencimentos mensais de Rafinha estão na casa dos R$ 400 mil mensais com o acréscimo de luvas que serão pagas até o fim do ano.
Com a oficialização da chegada do lateral de 35 anos de idade, o Grêmio integra mais uma peça no setor em que tem, no momento, Victor Ferraz, Vanderson e Leo Gomes. Entretanto, a ideia nos bastidores do clube de Porto Alegre é de que Victor é nome considerado como disponível para procurar outra equipe.

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