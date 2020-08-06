Rafinha recebe proposta de time chinês, mas quer ficar na Europa

O meio-campista Rafinha Alcântara recebeu uma proposta do Shanghai Shenhua para atuar no futebol chinês, de acordo com o jornal "Sport", mas o jogador deseja continuar atuando no Velho Continente. O brasileiro pertence ao Barcelona e atuou por empréstimo no Celta de Vigo na última temporada.Segundo a publicação, os orientais ofereceram 16 milhões de euros (R$ 101 milhões) para o Barcelona, mesmo valor que o Celta pode pagar aos blaugranas para ficar em definitivo com o jogador.
O destino do filho do tetracampeão mundial Mazinho pode ser a Inglaterra. Segundo a imprensa espanhola, o Wolverhampton e o Everton estão interessados no jogador. Se acertar com os Toffees, o atleta pode fazer um dérbi com seu irmão, Thiago Alcântara, que pode jogar no Liverpool.