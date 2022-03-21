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Rafinha projeta quartas de final do Paulista: 'Estamos preparados'

Lateral-direito do Tricolor falou sobre a partida decisiva diante do São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 13:07

Publicado em 21 de Março de 2022 às 13:07

O lateral-direito Rafinha, do São Paulo, analisou o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista. diante do São Bernardo, nesta terça-feira (22), às 20h30, no Morumbi. Para ele, será uma partida difícil, mas que o elenco está preparado para o confronto. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!
- Sei da responsabilidade de disputar, principalmente o Paulista, o principal do Brasil. Muito difícil, defendendo o São Paulo, atual campeão. Nos classificamos bem, a responsabilidade é grande. Estamos preparados. A gente sabe da qualidade do São Bernardo, mas pensamos em nosso trabalho, o que fizemos até agora. Jogamos em casa, temos uma equipe melhor a cada jogo, estamos preparados e tenho certeza que o Rogério vai nos preparar muito bem para essa classificação - disse o camisa 13.
Rafinha também comentou sobre a evolução do time de Rogério Ceni durante a competição. Após um começo conturbado, o São Paulo conseguiu dar a volta por cima e terminou com a terceira melhor campanha do estadual na primeira fase. - Faz parte também de vários quesitos da nossa equipe que tá criando corpo. O coletivo deixa o time forte, todo mundo o peso que tem a camisa do São Paulo. O São Paulo tem tradição em decisões. Estamos nessa crescente, é importante fazer nosso trabalho. Temos que ficar com o pé no chão, vamos melhorar muito ainda - falou o jogador.
Rafinha deve ser titular para a partida decisiva diante do São Bernardo. Nesta temporada, o camisa 13 participou de nove partidas na temporada.
Crédito: RafinhaanalisouoduelodasquartasdefinalcontraoSãoBernardo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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