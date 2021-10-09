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futebol

Rafinha pede mais 'atenção' do Grêmio nas partidas

Lateral acredita que o time tem dado bobeira quando está bem nas partidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 13:46

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 13:46

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O fim de semana é regado pela tensão dentro do Grêmio. Após dois tropeços dentro de casa, o Tricolor visita o Santos na Vila Belmiro e precisa somar três pontos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Caso vença o Peixe, o time de Felipão deixa a temida zona de rebaixamento, mas para isso ocorrer, o grupo precisa ter muita atenção.
Na fala do lateral Rafinha, o Grêmio precisa ser mais focado quando está melhor na partida para que não seja penalizado pelo ataque rival.
‘Precisamos evoluir e não tomar gols no momento em que estamos melhor na partida. Espero continuar ajudando nosso ataque para subirmos na tabela. Tenho certeza que sairemos dessa e queremos isso o mais rápido possível’, afirmou.
Com 23 pontos, o Tricolor está na 17ª colocação. O Santos, primeiro time fora do Z-4, está na 16ª rodada.

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