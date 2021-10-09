Rafinha pede mais 'atenção' do Grêmio nas partidas

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O fim de semana é regado pela tensão dentro do Grêmio. Após dois tropeços dentro de casa, o Tricolor visita o Santos na Vila Belmiro e precisa somar três pontos.

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Caso vença o Peixe, o time de Felipão deixa a temida zona de rebaixamento, mas para isso ocorrer, o grupo precisa ter muita atenção.

Na fala do lateral Rafinha, o Grêmio precisa ser mais focado quando está melhor na partida para que não seja penalizado pelo ataque rival.

‘Precisamos evoluir e não tomar gols no momento em que estamos melhor na partida. Espero continuar ajudando nosso ataque para subirmos na tabela. Tenho certeza que sairemos dessa e queremos isso o mais rápido possível’, afirmou.