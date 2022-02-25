Rafinha nega atuação ruim e exalta classificação do São Paulo na Copa do Brasil

Empatando em zero a zero com o Campinense, o São Paulo se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (24). Rafinha, capitão da partida, avaliou o desempenho do Tricolor Paulista e exaltou a classificação da equipe para a segunda fase, onde vai enfrentar o Manaus. O São Paulo pressionou bastante e criou várias chances durante o jogo para marcar contra o Campinense, mas mesmo assim encerrou no 0 a 0.- Não, de forma alguma (classificar com o regulamento). Dominamos o jogo e tivemos várias chances. sofremos no segundo tempo, normal. buscamos o gol em todo momento, mas a bola não entrou. jogamos o tempo todo buscando o gol, não tem que lamentar. É normal. Começou o jogo e eles baixaram o time, é difícil. Eles fizeram um bom jogo também. Tentamos, circulamos a bola, tivemos boas chances, mas é normal. Vamos trabalhar que agora é virar a chave - disse.Um dos pontos principais da partida foi a presença em peso da torcida são-paulina no Estádio Amigão, na cidade de Campina Grande. Rafinha comentou sobre a importância do apoio mesmo jogando longe de casa.+ Confira a tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogos- A gente fica feliz, São Paulo é grandíssimo. Torcida deu show, é legal ter apoio fora de São Paulo. Feliz, agora vamos para a próxima fase - disse.O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (28), contra o Água Santa, às 15h00. A partida será válida pelo Campeonato Paulista.