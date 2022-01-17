Rafinha fala sobre contato com Rogério Ceni no São Paulo: 'É um prazer trabalhar com ele'

O lateral-direito Rafinha foi apresentado no São Paulo nesta segunda-feira (17). Além de falar sobre como pode contribuir em campo, o jogador comentou a pré-temporada da equipe e a convivência com Rogério Ceni, treinador são-paulino. - Jogamos contra, todo são-paulino sabe a história do Rogério aqui. Ser comandado por uma cara que é referência, ídolo do clube, ele sabe da minha qualidade, me conhece. É um prazer estar aqui, trabalhar com ele, todos falam bem do trabalho dele. Espero aprender e retribuir em campo - disse o novo camisa 13 do São Paulo.