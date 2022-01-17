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Rafinha fala sobre contato com Rogério Ceni no São Paulo: 'É um prazer trabalhar com ele'

Novo lateral-direito do Tricolor comentou sobre como está sendo a pré-temporada da equipe no CT da Barra Funda e elogiou o treinador são-paulino...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 13:35

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 13:35

O lateral-direito Rafinha foi apresentado no São Paulo nesta segunda-feira (17). Além de falar sobre como pode contribuir em campo, o jogador comentou a pré-temporada da equipe e a convivência com Rogério Ceni, treinador são-paulino. - Jogamos contra, todo são-paulino sabe a história do Rogério aqui. Ser comandado por uma cara que é referência, ídolo do clube, ele sabe da minha qualidade, me conhece. É um prazer estar aqui, trabalhar com ele, todos falam bem do trabalho dele. Espero aprender e retribuir em campo - disse o novo camisa 13 do São Paulo.
Rafinha também analisou como pode ser o time do Tricolor na próxima temporada. Para ele, cabe ao técnico Rogério Ceni definir a melhor equipe para a estreia no Campeonato Paulista, dia 27 de janeiro, às 21h30, contra o Guarani, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. - Estamos há uma semana aqui, treinando de manhã e à tarde. Essa pergunta o Ceni pode responder. Ele vai definir o sistema, como vamos jogar. Estamos focados na preparação. O Rogério vai preparar da melhor forma pra gente - disse Rafinha.

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