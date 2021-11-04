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Rafinha exalta 'garra' do Grêmio, mas lamenta 'descuido' que decidiu vitória do Atlético-MG

Tricolor Gaúcho saiu derrotado do Mineirão e segue calvário na luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 23:38

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 23:38

O Grêmio sofreu uma nova derrota no Brasileirão. Nesta quarta-feira, a equipe caiu derrotada para o líder Atlético-MG no Mineirão, por 2 a 1. O Tricolor teve boa atuação, chegou a deixar o marcador empatado, mas sofreu o gol de desempate. Assim sendo, o Imortal segue na vice-lanterna da competição, com 26 pontos, sete a menos que o Bahia, último time antes da zona de rebaixamento.
- É triste. Porque a gente faz um jogo como esse, numa bobeira toma o segundo gol, que culminou na derrota. Estamos de parabéns. A garra, determinação de todo mundo - afirmou ao Premier.
Agora, o Tricolor volta a campo no sábado, quando encara o Internacional, no Beira-Rio, às 19h.

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