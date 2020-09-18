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futebol

Rafinha estreia com vitória e assistência para gol no Olympiacos

Lateral-direito atuou os 90 minutos contra o Asteras Tripolis pelo Campeonato Grego...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 16:39

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 16:39
Crédito: Divulgação / Site oficial do Olympiacos
O lateral-direito Rafinha, ex-Flamengo e Bayern de Munique, estreou pelo Olympiacos nesta sexta-feira e já contribuiu para a vitória da equipe pelo Campeonato Grego. Titular, o camisa 13 deu uma assistência para Koustas Fortounis na segunda rodada da Liga. O Olympiacos venceu por 3 a 0 o jogo.
Giorgios Massouras fez os outros dois gols do Olympiacos. A curiosidade é de que os dois gregos saíram do banco para definirem o placar a favor do time que teve a partida da primeira rodada adiada e somou os primeiros pontos.
Com muitos títulos conquistados por onde passou, Rafinha assistiu ao Olympiacos faturar o troféu da Copa da Grécia no último fim de semana. Ainda sem contar com o lateral, o time venceu o AEK por 1 a 0 e sagrou-se campeão.

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