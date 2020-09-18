Rafinha estreia com vitória e assistência para gol no Olympiacos

Crédito: Divulgação / Site oficial do Olympiacos

O lateral-direito Rafinha, ex-Flamengo e Bayern de Munique, estreou pelo Olympiacos nesta sexta-feira e já contribuiu para a vitória da equipe pelo Campeonato Grego. Titular, o camisa 13 deu uma assistência para Koustas Fortounis na segunda rodada da Liga. O Olympiacos venceu por 3 a 0 o jogo.

Giorgios Massouras fez os outros dois gols do Olympiacos. A curiosidade é de que os dois gregos saíram do banco para definirem o placar a favor do time que teve a partida da primeira rodada adiada e somou os primeiros pontos.