Rafinha elogia o trabalho de Ceni no São Paulo e diz estar confiante pelas vitórias no Paulistão

Ainda sem somar nenhuma vitória no Campeonato Paulista 2022, e lutando contra o rebaixamento na competição, o lateral-direito, que foi anunciado pelo Tricolor em dezembro, afirmou estar confiante com a próxima rodada e diz acreditar na primeira vitória da equipe na temporada. - Muito feliz de estar aqui no São Paulo, com um pouco mais de 20 dias no clube. Estamos finalizando nossa pré-temporada, já fizemos três jogos, ainda não conquistamos nossa primeira vitória, mas é um trabalho muito bem feito, tenho certeza que as vitórias vão aparecer. Quarta-feira teremos a chance de dar um grande e passo e conseguir nossa primeira vitória - disse o lateral Rafinha à SPFCTV.O reforço falou também sobre sua alegria de jogar no Morumbi. O jogador teve passagens pelo Flamengo, Olympiacos e Grêmio. Em dezembro de 2021, assinou um contrato de um ano com o São Paulo, com a possibilidade prorrogação.- Jogar no Morumbi não tem explicação, todo jogador tem essa vontade, palco que grandes artistas do futebol passaram. Hoje estar defendendo o São Paulo e ter a oportunidade de jogar no Morumbi é fantástico. O torcedor são-paulino merece e nós também merecemos essa primeira vitória dentro de casa para que a gente possa dar uma arrancada no Campeonato Paulista. Tenho certeza que vai acontecer - disse.+ Veja o caminho que o São Paulo deve percorrer no Campeonato Paulista 2022Disputando o Paulistão pela primeira vez em sua carreira, Rafinha diz reconhecer o tamanho da competição e a dificuldade imposta, mas garante ter a certeza de que o Tricolor será campeão pelo segundo ano seguido.- É um campeonato disputado, muito difícil. Primeira vez que tenho o prazer de disputar, campeonato muito competitivo, muitas equipes que começam a pré-temporada antes que os outros. Campeonato muito gostoso, tenho a felicidade de participar, espero que a gente consiga chegar o mais longe possível. O São Paulo é o atual campeão, tenho certeza que vamos fazer uma grande campanha de novo - afirmou.O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (09), às 19h, no Estádio do Morumbi, para enfrentar o Santo André.