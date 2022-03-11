Rafinha é expulso e será desfalque do São Paulo diante do Mirassol

O São Paulo não poderá contar com o lateral-direito Rafinha para a partida diante do Mirassol. O camisa 12 foi expulso na segunda etapa da derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, no Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. Com isso, o jovem Moreira, de 17 anos, que foi titular na vitória sobre o Água Santa, deve receber mais uma oportunidade. O jogador recebeu elogios do técnico Rogério Ceni na ocasião.
Além de Rafinha, Ceni pode ter outros desfalques para o jogo contra o Leão. O zagueiro Diego Costa saiu lesionado e o meia Gabriel Sara foi substituído com dores no tornozelo. O São Paulo está na primeira colocação do Grupo B, com 17 pontos, dois a mais que o São Bernardo, segundo colocado. O Tricolor enfrentará ainda o Mirassol e o Botafogo-SP antes do término da primeira fase.