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futebol

Rafinha é expulso e será desfalque do São Paulo diante do Mirassol

Lateral-direito recebeu o cartão vermelho após entrada em Rony, no final da segunda etapa...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 22:34

Publicado em 10 de Março de 2022 às 22:34

O São Paulo não poderá contar com o lateral-direito Rafinha para a partida diante do Mirassol. O camisa 12 foi expulso na segunda etapa da derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, no Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. Com isso, o jovem Moreira, de 17 anos, que foi titular na vitória sobre o Água Santa, deve receber mais uma oportunidade. O jogador recebeu elogios do técnico Rogério Ceni na ocasião.
Além de Rafinha, Ceni pode ter outros desfalques para o jogo contra o Leão. O zagueiro Diego Costa saiu lesionado e o meia Gabriel Sara foi substituído com dores no tornozelo. O São Paulo está na primeira colocação do Grupo B, com 17 pontos, dois a mais que o São Bernardo, segundo colocado. O Tricolor enfrentará ainda o Mirassol e o Botafogo-SP antes do término da primeira fase.
Crédito: RafinhanãopoderáenfrentaroMirassol(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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