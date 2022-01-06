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futebol

Rafinha é desligado do Coritiba: 'Fui pego de surpresa'

Jogador foi pego de surpresa nesta quinta-feira ao saber que não faz mais parte dos planos do Coxa...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 11:54

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:54

A quinta-feira do Coritiba começou agitada. Em reunião com a diretoria, o ídolo Rafinha foi desligado do clube para a temporada 2022.
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A decisão pegou o atleta de surpresa, já que havia se apresentado com o restante do elenco no começo desta semana.
‘Não sei nem o que dizer. Fui pego de surpresa. Eu tinha decidido cumprir meu contrato. Era o clube onde queria encerrar minha carreira, mas disseram que eu não faço mais parte dos planos. Não sei o que vou fazer, vou pensar, conversar com a minha família, se eu encerro minha carreira, se eu analiso propostas. Vamos ver o que vai acontecer. Sigo com muito carinho e amor por esse clube, que eu torço e minha família torce’, disse Rafinha, ao ge.
O contrato de Rafinha com o Coxa iria até abril. Na reta final da temporada 2021, o próprio atleta deixou o futuro em aberto, mas decidiu continuar no clube do coração.
Em duas passagens no Coritiba, Rafinha disputou 268 partidas e anotou 48 gols pelo clube do Alto da Glória.
Crédito: RafinhadeixaoCoritiba(Foto:Divulgação/Coritiba

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