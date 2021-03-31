Rafinha é desfalque para os jogos contra o Operário-PR

Por conta das restrições de treino na capital paranaense, o Coritiba não perdeu tempo e transferiu a sua delegação para a cidade de Joinville, em Santa Catarina, para não ficar sem ritmo de treino/jogo.
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Porém, na cidade catarinense, o técnico Gustavo Morínigo não terá o atacante Rafinha à disposição, já que ele sentiu um problema no tornozelo no duelo contra o Cascavel no último fim de semana e vai precisar de fisioterapia.
Inicialmente, o grande temor era que Rafinha tivesse fraturado o local, mas o caso foi descartado após a realização de exames.
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Sem Rafinha, o técnico Gustavo Morínigo vai precisar trabalhar o elenco para os dois jogos em sequência contra o Operário-PR, válidos pelo estadual e Copa do Brasil.