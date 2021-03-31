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futebol

Rafinha é desfalque para os jogos contra o Operário-PR

Atacante sofreu um trauma no tornozelo e por isso não viajou com a delegação para Joinville...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 14:21

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 14:21
Crédito: Divulgação/Coritiba
Por conta das restrições de treino na capital paranaense, o Coritiba não perdeu tempo e transferiu a sua delegação para a cidade de Joinville, em Santa Catarina, para não ficar sem ritmo de treino/jogo.
+ Lista fechada! Confira as 16 seleções masculinas classificadas para as Olimpíadas de Tóquio
Porém, na cidade catarinense, o técnico Gustavo Morínigo não terá o atacante Rafinha à disposição, já que ele sentiu um problema no tornozelo no duelo contra o Cascavel no último fim de semana e vai precisar de fisioterapia.
Inicialmente, o grande temor era que Rafinha tivesse fraturado o local, mas o caso foi descartado após a realização de exames.
+ Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave: confira os possíveis cenários do sorteio
Sem Rafinha, o técnico Gustavo Morínigo vai precisar trabalhar o elenco para os dois jogos em sequência contra o Operário-PR, válidos pelo estadual e Copa do Brasil.

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