Rafinha é desfalque para os jogos contra o Operário-PR

Crédito: Divulgação/Coritiba

Por conta das restrições de treino na capital paranaense, o Coritiba não perdeu tempo e transferiu a sua delegação para a cidade de Joinville, em Santa Catarina, para não ficar sem ritmo de treino/jogo.

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Porém, na cidade catarinense, o técnico Gustavo Morínigo não terá o atacante Rafinha à disposição, já que ele sentiu um problema no tornozelo no duelo contra o Cascavel no último fim de semana e vai precisar de fisioterapia.

Inicialmente, o grande temor era que Rafinha tivesse fraturado o local, mas o caso foi descartado após a realização de exames.

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