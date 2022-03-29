Rafinha destaca trabalho de Rogério Ceni no São Paulo e ressalta importância da torcida

- O Rogério fez muito bem ao rodar o elenco. Todos que entraram jogaram bem - destacou.Capitão do São Paulo em várias rodadas, o atleta também comentou sobre sua relação com o restante do elenco e como exerceu esse papel quando foi necessário, destacando os jogadores mais novos. - Eu vejo que como tem um grupo no São Paulo onde a maioria são jovens, a gente tem que sempre estar procurando deixar todos motivados. Independente de quem comece jogando ou não, acho que isso é importante. Acho que quando nosso treinador vê os jogadores treinando da mesma forma, com disposição, todos, desde o que começa jogando até o que está no banco e não joga às vezes, mas está com o mesmo pensamento, com a mesma entrega, acho que fica fácil esse diálogo com o treinador. Então eu procuro não estar muito falando com Rogério, procuro mais ir nos jogadores, para deixar todos ali com a mesma disposição e dizer que futebol é coletivo e se ganha um, ganham todos. Então, precisamos estar preparados. Muitos jogos, quem está resolvendo são os jogadores que estão entrando no segundo tempo, então acho que é importante a gente ter essa liderança e poder deixar todo mundo com o mesmo pensamento e com a mesma vontade, porque daí fica fácil para o treinador escolher quem vai para os trabalhos - disse.Diferente da última final disputada pelas equipes, no Paulistão de 2021, a edição deste ano contará com a presença da torcida em ambas as partidas. O laterla-direito comentou sobre a importância do apoio dos torcedores e disse que conta com a presença em peso na primeira partida, no Morumbi.