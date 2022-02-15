Rafinha comenta boa fase pelo Madureira e projeta duelo com o Flamengo: ‘Tenho dado o meu melhor’

É verdade que o Madureira até então, faz um modesto Campeonato Carioca. O Tricolor Suburbano se encontra na sétima colocação com sete pontos conquistados, mas a equipe tem um destaque especial, trata-se de um velho conhecido da torcida, o meia Rafinha.O jogador de 28 anos, revelado nas categorias de base do Fluminense – inclusive foi campeão brasileiro com o tricolor em 2012 –, e tem passagens também por Avaí, Kalmar, da Suécia. O meia falou sobre o bom momento com a camisa do Madureira.

- Venho trabalhando muito forte para poder ajudar o Madureira e meus companheiros, tenho dado o meu melhor a cada treino e jogo. Só tenho que agradecer primeiro a Deus e cada dia espero crescer mais - disse o jogador.

Nesta quarta-feira (16), às 15h30, o Madureira tem um jogo complicado contra o Flamengo e o jogador disse sobre a expectativa para o confronto.

- Expectativa melhor possível, sabemos da qualidade e da grande equipe do Flamengo, mas a gente vem trabalhando forte para chegar ao nosso objetivo - comentou o atleta.