Rafinha avalia a sua estreia com a camisa do Grêmio

‘Não vou falar frustração porque a gente dominou a partida. Durante todo jogo procuramos fazer todas jogadas. É difícil, um jogo muito parado, com muitas faltas, não tem jogo. Mas feliz por voltar a jogar depois de 45 dias praticamente sem jogar e hoje voltar e aguentar os 90 minutos. Estou um pouco longe da minha melhor forma, mas o time é muito bom, temos um longo ano pela frente e agora é trabalhar para buscar essa classificação’, afirmou ao Premiere.