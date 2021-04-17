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futebol

Rafinha avalia a sua estreia com a camisa do Grêmio

Lateral disputou a partida contra o Caxias e ficou com a faixa de capitão...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 13:49
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Recém-contratado, o lateral Rafinha chegou repleto de moral ao Tricolor. Com a faixa de capitão, ele atuou diante do Caxias fora de casa em jogo que terminou empatado.
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Na saída de campo o jogador analisou a partida da sua equipe e lamentou as faltas do adversário ao longo dos 90 minutos.
‘Não vou falar frustração porque a gente dominou a partida. Durante todo jogo procuramos fazer todas jogadas. É difícil, um jogo muito parado, com muitas faltas, não tem jogo. Mas feliz por voltar a jogar depois de 45 dias praticamente sem jogar e hoje voltar e aguentar os 90 minutos. Estou um pouco longe da minha melhor forma, mas o time é muito bom, temos um longo ano pela frente e agora é trabalhar para buscar essa classificação’, afirmou ao Premiere.
Agora, o Grêmio de Rafinha volta a campo neste domingo, quando encara o Novo Hamburgo, na Arena.

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