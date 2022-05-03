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Rafinha aprova atuação do São Paulo no clássico no Morumbi e diz: 'Estamos bem e preparados'

São Paulo venceu o Santos por 2 a 1 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 23:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 23:57
O lateral-direito Rafinha, titular do São Paulo na vitória contra o Santos, no Morumbi, não poupou elogios para a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. O jogador falou que todos os atletas estão bem fisicamente e conseguindo manter o ritmo, independentemente de quem atua na Sul-Americana ou Campeonato Brasileiro.
TABELAVeja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022Em participação no "Bem, Amigos!", do Sportv, Rafinha garantiu que o time está preparado para disputar as três competições - time também está na Copa do Brasil, mesmo com certo desgaste na etapa complementar.
- Independentemente de quem joga Sul-Americana ou Brasileirão, todos estão bem fisicamente e estamos conseguindo manter o ritmo. Temos três competições, jogos apertados de quarta e domingo, mas estamos bem e preparados. No segundo tempo, às vezes o desgaste aparece, como aconteceu hoje comigo. São muitos jogos, mas estamos conseguindo segurar a intensidade durante os 90 minutos - afirmou o lateral.Rafinha também comentou sobre a identidade do time. Segundo ele, o Tricolor não começou muito bem o ano no Paulistão, mas a equipe melhorou.
- O nosso time criou identidade, foi ganhando corpo, está maduro, o Rogério tem todos os jogadores à disposição. A equipe do São Paulo está preparada para enfrentar esse campeonato, estamos fazendo bons jogos. É um campeonato muito difícil, mas estamos preparados – completou o jogador.
Crédito: Olateral-direitoRafinha,doSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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