Rafaella posta mensagem misteriosa e web debate possível gravidez

Rafaella Santos, irmã de Neymar pode estar grávida de Gabigol Crédito: Reprodução/Instagram

Rafaella Santos segue sendo assunto entre os torcedores. Embora a irmã de Neymar tenha pedido, no início da semana, para que o nome dela não seja mais associado ao ex-namorado Gabigol, ela compartilhou uma mensagem que intrigou os internautas: "Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito".

A frase também é parte da música "A resposta", de Renascer Praise. A canção religiosa diz: "A resposta é que eu vivo de milagres desta vez vai ser mais um milagre, Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo o que Ele faz".

Rafaella postou esse storie enigmático e deixou os seguidores em dúvida sobre uma possível gravidez Crédito: Reprodução/Instagram

Fazendo ações beneficentes com familiares e amigos na África, Rafaella postou fotos com as crianças da "Missions Ministry Corporation" (Corporação

Missão Ministério) e soltou a mensagem enigmática pelos stories. Na manhã desta quinta-feira, muitos internautas relacionaram a frase com a suposta gravidez, cravadas pelos portais "O Dia" e "UOL".