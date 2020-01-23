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Rafaella posta mensagem misteriosa e web debate possível gravidez

Ex-namorada de Gabigol, Rafaella Santos, que está na África em ação beneficente, compartilhou frase que deixou os torcedores com uma pulga atrás da orelha

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 17:22
Rafaella Santos, irmã de Neymar pode estar grávida de Gabigol Crédito: Reprodução/Instagram
Rafaella Santos segue sendo assunto entre os torcedores. Embora a irmã de Neymar tenha pedido, no início da semana, para que o nome dela não seja mais associado ao ex-namorado Gabigol, ela compartilhou uma mensagem que intrigou os internautas: "Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito".
A frase também é parte da música "A resposta", de Renascer Praise. A canção religiosa diz: "A resposta é que eu vivo de milagres desta vez vai ser mais um milagre, Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo o que Ele faz".
Rafaella postou esse storie enigmático e deixou os seguidores em dúvida sobre uma possível gravidez Crédito: Reprodução/Instagram
Fazendo ações beneficentes com familiares e amigos na África, Rafaella postou fotos com as crianças da "Missions Ministry Corporation" (Corporação
Missão Ministério) e soltou a mensagem enigmática pelos stories. Na manhã desta quinta-feira, muitos internautas relacionaram a frase com a suposta gravidez, cravadas pelos portais "O Dia" e "UOL".
No último fim de semana, uma foto de Rafaella com o o amigo DJ Luan, publicou uma foto no qual ela aparece com uma suposta "Barriga de grávida", segundo os seguidores. Segundo o "UOL", Rafaella está grávida de 5 meses do ex-atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, da Inter de Milão.

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