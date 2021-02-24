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futebol

Rafael Vaz marca no fim e evita derrota do Al-Khor no Qatar

Ponto conquistado fora de casa foi importante à campanha de recuperação da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 22:56

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 22:56

Crédito: O brasileiro Rafael Vaz marcou um belo gol de falta nesta terça-feira (Divulgação site Al - Khor
Um gol de falta do zagueiro Rafael Vaz salvou o AL-Khor de sofrer uma derrota na 17ª rodada da liga do Qatar. A bela cobrança aos 32 minutos do segundo tempo sacramentou o empate por 1 a 1 com o Al-Sailiya. O ponto conquistado fora de casa foi importante para a campanha de recuperação da equipe do brasileiro, que agora tem sete pontos dos últimos doze disputados.
Junto com a evolução do time, reaparece a veia goleadora de Vaz. Com o gol marcado hoje, já são três em 14 jogos no Qatar, sendo dois nos últimos três jogos.
- Não tem sido fácil, mas estou fazendo tudo que posso para ajudar a equipe, tanto na defesa quanto no ataque. Hoje pude colaborar com o gol, percebi que o goleiro estava esperando uma bola por cima da barreira e bati no outro canto para surpreender, que bom que deu certo – detalhou o zagueiro que balançou as redes 13 vezes nos últimos três anos .
O Al-Khor volta a jogar no dia 7 de março, contra o Al-Gharafa, a equipe ocupa a 11ª colocação com 14 pontos em 17 jogos.

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