Rafael Vaz espera definir futuro nos próximos dias: 'Minha prioridade é permanecer no Brasil'

Atualmente sem clube, o zagueiro Rafael Vaz está livre no mercado desde que encerrou o seu contrato com o Al-Khor, do Qatar. O jogador, que atuou com as camisas de Vasco, Flamengo e Goiás, quer permanecer no Brasil para estar mais próximo da família e seu futuro deve ser decidido nos próximos dias.- Minha prioridade é permanecer no Brasil, poder ficar próximo da minha família. Conversei com meus empresários e eles já estão trazendo algumas situações nesse sentido - revela o zagueiro.