Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael Vaz espera definir futuro nos próximos dias: 'Minha prioridade é permanecer no Brasil'
futebol

Rafael Vaz espera definir futuro nos próximos dias: 'Minha prioridade é permanecer no Brasil'

Zagueiro, que já vestiu as camisas de Vasco, Flamengo e Goiás, está livre no mercado e quer permanecer no país para ficar próximo da família...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 19:13

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 19:13

Atualmente sem clube, o zagueiro Rafael Vaz está livre no mercado desde que encerrou o seu contrato com o Al-Khor, do Qatar. O jogador, que atuou com as camisas de Vasco, Flamengo e Goiás, quer permanecer no Brasil para estar mais próximo da família e seu futuro deve ser decidido nos próximos dias.- Minha prioridade é permanecer no Brasil, poder ficar próximo da minha família. Conversei com meus empresários e eles já estão trazendo algumas situações nesse sentido - revela o zagueiro.
O defensor não tem pressa para assinar com algum clube antes do fechamento da janela de transferências, uma vez que está sem contrato. Desde o segundo semestre de 2020, o atleta estava no Oriente Médio, onde disputou 33 partidas como titular e marcou sete gols.
Rafael Vaz está com 33 anos e é marcado na carreira pelos gols feitos. Já balançou a rede 50 vezes ao longo de sua trajetória, sendo que dez somente pelo Cruz-Maltino.
Crédito: RafaelVazjávestiuacamisadeVasco,FlamengoeGoiás(Foto:Divulgação/siteAl-Khor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista
Imagem de destaque
Pedra na vesícula: conheça os sintomas da doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados