Rafael Vaz espera definir futuro nos próximos dias: 'Minha prioridade é permanecer no Brasil'

Atualmente sem clube, o zagueiro Rafael Vaz está livre no mercado desde que encerrou o seu contrato com o Al-Khor, do Qatar. O jogador, que atuou com as camisas de Vasco, Flamengo e Goiás, quer permanecer no Brasil para estar mais próximo da família e seu futuro deve ser decidido nos próximos dias.- Minha prioridade é permanecer no Brasil, poder ficar próximo da minha família. Conversei com meus empresários e eles já estão trazendo algumas situações nesse sentido - revela o zagueiro.
O defensor não tem pressa para assinar com algum clube antes do fechamento da janela de transferências, uma vez que está sem contrato. Desde o segundo semestre de 2020, o atleta estava no Oriente Médio, onde disputou 33 partidas como titular e marcou sete gols.
Rafael Vaz está com 33 anos e é marcado na carreira pelos gols feitos. Já balançou a rede 50 vezes ao longo de sua trajetória, sendo que dez somente pelo Cruz-Maltino.