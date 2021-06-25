Rafael Vaz, do Al-Khor, comemora adaptação ao Qatar: ‘Acolheram a minha família muito bem’

Crédito: Divulgação/site Al-Khor

No fim da temporada de 2020, mais especificamente em setembro, Rafael Vaz acertou sua transferência do Goiás para o Al-Khor, do Qatar. Nove meses depois da mudança para o Oriente Médio, o zagueiro falou sobre sua vida no país. Ele destacou que seu novo clube é “muito familiar” e comemorou a adaptação da família.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- A experiência está sendo gratificante. Foi uma primeira temporada, eu gostei muito, minha família, então, nem se fala. O clube onde estou é um clube muito familiar, um clube que preza pela família. Me acolheram muito bem, acolheram minha família muito bem.

Na temporada, o Al-Khor se manteve na primeira divisão, mas não conquistou o campeonato nacional. Rafael Vaz lamentou não ter brigado por nenhum título, mas comemorou o objetivo alcançado da equipe de permanecer na elite do futebol catariano. - Falando de resultados, não foi uma temporada 100% positiva, porque não brigamos por nada, por títulos. Nos mantivemos na primeira divisão, era o primeiro objetivo do clube, isso foi o mais importante, estou muito feliz.

- Claro que o país todo está se mobilizando por causa da Copa do Mundo, o país todo está em obra, aonde você vai ao Qatar está em obra. Os estádios, a maioria, estão prontos. Se você for ver fotos, a maioria dos estádios já estão prontos, faltam algumas coisas pequenas. O que eu achei mais interessante é que eles estão construindo uma cidade, praticamente uma cidade, para a Copa. Eu achei isso daí fantástico. Quem foi lá há um tempo falou que, o país está muito evoluído.