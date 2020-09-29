Rafael Tolói projeta temporada pela Atalanta: 'Continuidade no trabalho'

Crédito: Divulgação / Atalanta

O zagueiro Rafael Tolói começou sua sexta temporada na Atalanta e a sétima no futebol italiano com o pé direito. Titular durante os 90 minutos da vitória contra o Torino, por 4 a 2, no último sábado, o brasileiro comemorou o bom resultado na estreia do Campeonato Italiano e faz uma projeção para 2020/21.

- A expectativa para essa temporada é dar continuidade no trabalho que a gente vem fazendo. Estamos em um bom momento, temos que manter os pés no chão e pensar partida por partida. Acredito que o campeonato será mais equilibrado, então é importante iniciar bem e com vitória - afirmou o zagueiro.​Tolói foi um dos principais pilares no sistema defensivo da equipe do técnico Gian Gasperini e espera repetir o bom desempenho da última temporada. Em 2019/20, o brasileiro entrou em campo em 40 oportunidades e marcou dois gols, além de sete assistências.

Apesar da terceira colocação e o melhor ataque do Campeonato Italiano de 2019/20, Rafael Tolói não acredita que a Atalanta seja uma das candidatas ao título nesta temporada. O defensor brasileiro afirma que ainda há equipes com um poderio financeiro maior que a equipe de Bérgamo, mas ressalta a importância de pontuar nas primeiras rodadas da competição.