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futebol

Rafael Tolói projeta temporada pela Atalanta: 'Continuidade no trabalho'

Brasileiro estreou com vitória contra o Torino pela primeira rodada do Campeonato Italiano...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 14:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 14:21
Crédito: Divulgação / Atalanta
O zagueiro Rafael Tolói começou sua sexta temporada na Atalanta e a sétima no futebol italiano com o pé direito. Titular durante os 90 minutos da vitória contra o Torino, por 4 a 2, no último sábado, o brasileiro comemorou o bom resultado na estreia do Campeonato Italiano e faz uma projeção para 2020/21.
- A expectativa para essa temporada é dar continuidade no trabalho que a gente vem fazendo. Estamos em um bom momento, temos que manter os pés no chão e pensar partida por partida. Acredito que o campeonato será mais equilibrado, então é importante iniciar bem e com vitória - afirmou o zagueiro.​Tolói foi um dos principais pilares no sistema defensivo da equipe do técnico Gian Gasperini e espera repetir o bom desempenho da última temporada. Em 2019/20, o brasileiro entrou em campo em 40 oportunidades e marcou dois gols, além de sete assistências.
Apesar da terceira colocação e o melhor ataque do Campeonato Italiano de 2019/20, Rafael Tolói não acredita que a Atalanta seja uma das candidatas ao título nesta temporada. O defensor brasileiro afirma que ainda há equipes com um poderio financeiro maior que a equipe de Bérgamo, mas ressalta a importância de pontuar nas primeiras rodadas da competição.
- Não colocaria a Atalanta como eventual candidata ao título italiano, porque existem várias equipes de grande qualidade e investimentos maiores que o nosso. O objetivo é fazer grandes jogos e o máximo de pontos possíveis para quando chegar na reta final do campeonato poder saber pelo que iremos brigar - opinou.

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