Rafael Sobis é punido pelo STJD e desfalca o Ceará na Copa do Nordeste

O fim de semana não começou bem para Rafael Sobis. Expulso contra o Sport, no dia 15 de março, o atacante do Ceará foi suspenso pelo STJD e está fora por três jogos da Copa do Nordeste.
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