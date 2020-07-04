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Rafael Sobis é punido pelo STJD e desfalca o Ceará na Copa do Nordeste

Expulso na partida contra o Sport, o atacante está fora dos próximos três jogos do Vozão no torneio...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 20:27

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 20:27

Crédito: Stephan Eilert/Ceará
O fim de semana não começou bem para Rafael Sobis. Expulso contra o Sport, no dia 15 de março, o atacante do Ceará foi suspenso pelo STJD e está fora por três jogos da Copa do Nordeste.

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