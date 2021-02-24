Rafael Silva fala sobre volta após quarentena e projeta briga por título na Eslováquia

Crédito: Divulgação/Slovan Bratislava

Um dos artilheiros do Slovan Bratislava na temporada, o atacante Rafael Silva retornou aos jogos com a equipe da Eslováquia há duas rodadas. Recuperado da Covid-19 após cumprir quarentena, ele entrou na segunda etapa nos dois últimos jogos. Para o duelo do próximo fim de semana, Rafael se diz cada vez mais preparado para retornar à equipe titular.TABELA> Veja tabela e simulador do Brasileirão clicando aqui

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- A volta, desde o vírus, está sendo boa. O mais difícil foi a quarentena, sem poder treinar, jogador futebol. Agora que estou entrando no ritmo, pegando mais minutos nos jogos… Acredito que agora, que será o terceiro, eu já possa começar jogando e somar mais minutos. O importante é estar bem fisicamente - disse o brasileiro, que completou:

- Estou pegando mais ritmo de jogo, fiquei praticamente um mês sem treinar com intensidade. A pré-temporada, que é 90% da preparação, eu perdi. Isso faz diferença. Mas agora estou correndo atrás, treinando a mais, fazendo tudo que é possível para estar o melhor o quanto antes.

O Slovan Bratislava é o líder do Campeonato Eslovaco, com sete pontos à frente do segundo colocado. Apesar disso, Rafael Silva, conhecido também como Ratão, quer sua equipe somando o máximo de pontos possível nessa reta final de primeira fase da competição nacional.