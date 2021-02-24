Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rafael Silva fala sobre volta após quarentena e projeta briga por título na Eslováquia
futebol

Rafael Silva fala sobre volta após quarentena e projeta briga por título na Eslováquia

Recuperado da Covid-19, ele entrou em campo nos dois últimos jogos do Slovan Bratislava...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 22:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 22:05
Crédito: Divulgação/Slovan Bratislava
Um dos artilheiros do Slovan Bratislava na temporada, o atacante Rafael Silva retornou aos jogos com a equipe da Eslováquia há duas rodadas. Recuperado da Covid-19 após cumprir quarentena, ele entrou na segunda etapa nos dois últimos jogos. Para o duelo do próximo fim de semana, Rafael se diz cada vez mais preparado para retornar à equipe titular.TABELA> Veja tabela e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Elenco do Real Madrid recebe carros de luxo de presente. Confira fotos!
- A volta, desde o vírus, está sendo boa. O mais difícil foi a quarentena, sem poder treinar, jogador futebol. Agora que estou entrando no ritmo, pegando mais minutos nos jogos… Acredito que agora, que será o terceiro, eu já possa começar jogando e somar mais minutos. O importante é estar bem fisicamente - disse o brasileiro, que completou:
- Estou pegando mais ritmo de jogo, fiquei praticamente um mês sem treinar com intensidade. A pré-temporada, que é 90% da preparação, eu perdi. Isso faz diferença. Mas agora estou correndo atrás, treinando a mais, fazendo tudo que é possível para estar o melhor o quanto antes.
O Slovan Bratislava é o líder do Campeonato Eslovaco, com sete pontos à frente do segundo colocado. Apesar disso, Rafael Silva, conhecido também como Ratão, quer sua equipe somando o máximo de pontos possível nessa reta final de primeira fase da competição nacional.
- Esse fim de semana abrimos sete pontos na liderança, mas não podemos deixar a peteca cair, baixar o nível. Temos de manter, continuar somando dentro e fora de casa, que faz muita diferença no fim. Estamos em uma sequência boa, ritmo bom. Espero que possamos manter essa vantagem e lá na frente buscar o título novamente - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados