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Rafael Silva comemora momento do Slovan e diz: ‘Objetivo é ser campeão’

Bicampeão eslovaco, o Slovan Bratislava volta a figurar entre os favoritos para a conquista do campeonato nacional nesta temporada e conta um atacante brasileiro no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 15:08

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 15:08

Crédito: Divulgação/Slovan
Bicampeão eslovaco, o Slovan Bratislava volta a figurar entre os favoritos para a conquista do campeonato nacional nesta temporada. Na vice-liderança, com cinco pontos atrás do líder Dunajská Streda, a equipe conta com um brasileiro para retomar a ponta e brigar para defender seu posto: o atacante Rafael Silva.
Com dois gols e uma assistência em oito partidas na competição, Rafael comemora o momento e admite a busca pela titularidade na equipe eslovaca:
- Muito contente com meu momento. Comecei muito bem, jogando, depois eu acabei tendo uma baixa que me atrapalhou um pouco, mas continuo entrando, jogo passado fiz um gol, hoje entrei bem. Importante é estar jogando, entrando bem, fazendo minha parte. Buscar evoluir sempre, nunca temos de achar que está bom. Temos de evoluir. Estou fazendo minha parte, sempre que precisar de mim, estarei à disposição - disse Rafael, que completou:
- Acho que meu principal objetivo é estar jogando, voltar à equipe titular, ajudar a minha equipe com gols, assistências. E também buscar o título. Acho que seria o ideal, como no ano passado, na qual fui vice-artilheiro e campeão. Espero que esse ano seja melhor ainda.
Desde 2018 na equipe, Rafael admite que o Slovan Bratislava é sempre o favorito na disputa da competição nacional e quer ampliar sequência de bons resultados para buscar o único objetivo do clube: o título.
- A gente está muito feliz com a vitória. Estamos em segundo, mas sabemos da nossa qualidade, dos nossos objetivos, não à toa fomos campeões. O começo foi um pouco difícil, perdemos jogos que não foram bons, mas recuperamos a tempo e estamos bem novamente. O objetivo sempre é o título, somos um dos melhores do país, ganhamos dois anos seguidos. Objetivo é ser campeão. Mas vamos respeitar a todos e buscar essa liderança e, se Deus quiser, o título.

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